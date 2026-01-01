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Virginia Golf Guide

Virginia By The Numbers

376 courses | 45461 reviews

Virginia Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 45461 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
188
3-4 Stars
75
2-3 Stars
15
1-2 Stars
5
N/A
52
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Virginia Destinations

virginia beach.jpeg
Virginia Beach
Courses: 38
Reviews: 7115
Virginia Beach has long been a favorite summer vacation spot for families from the Carolinas to New England and from Tennessee to Michigan, not only because of its central location on the east coast, but also for its pre-Revolutionary War history and intrinsic Southern charm. Here you'll also find the Navy's Atlantic fleet in Norfolk, Chesapeake Bay, great fishing, scores of parks and bike trails, and plenty of beaches. Quite naturally, the area is also a prime destination for golf. With year-round sunshine and mild temperatures for most months, the weather is also ideal for playing golf. Here you'll find public-access golf courses designed by Arnold Palmer and Jack Nicklaus, as well as Pete Dye, Gene Bates, George Cobb and Rees Jones, all within 45 minutes of each other.
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
The Federal C: #14
The Federal Club
Glen Allen, Virginia
Private
4.9895833333
17
Write Review
Olde Mill Resort
Olde Mill Resort
Laurel Fork, Virginia
Public/Resort
4.9545454545
12
Write Review
Pete Dye River Course of Virginia Tech
Pete Dye River Course of Virginia Tech
Radford, Virginia
Semi-Private
4.9398734177
159
Write Review
Spring Creek G.C
Spring Creek Golf Club
Gordonsville, Virginia
Public
4.9215686275
102
Write Review
Poplar Grove GC: #18
View Tee Times
Poplar Grove Golf Club
Amherst, Virginia
Public
4.9035087719
20
Write Review
Kingsmill Resort - River: #16
Kingsmill Resort - River Course
Williamsburg, Virginia
Resort
4.8947368421
20
Write Review
The Homestead Resort - Old
View Tee Times
The Omni Homestead Resort & Spa - Old Course
Hot Springs, Virginia
Resort
4.8377896613
15
Write Review
Bryce Resort
View Tee Times
Bryce Resort
Basye, Virginia
Resort
4.8031242213
177
Write Review
Kiln Creek Golf Club & Resort: #8
Kiln Creek Golf Club & Resort
Newport News, Virginia
Resort
4.802955665
204
Write Review
Primland Resort - Highland golf course - hole 2
The Highland Course At Primland Resort
Meadows of Dan, Virginia
Resort
4.8
20
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Bristow Manor GC
View Tee Times
Bristow Manor Golf Club
Bristow, Virginia
Semi-Private
4.0359993374
1246
Write Review
Birkdale GC: #9
View Tee Times
Birkdale Golf Club
Chesterfield, Virginia
Semi-Private
3.7460417322
414
Write Review
Stumpy Lake GC
View Tee Times
Stumpy Lake Golf Course
Virginia Beach, Virginia
Public
3.7708514634
714
Write Review
Montclair GC
View Tee Times
Montclair Golf Club
Montclair, Virginia
Semi-Private
3.1357197452
420
Write Review
Independence Golf Club - Championship: #13
View Tee Times
Independence Golf Club - Championship
Midlothian, Virginia
Public
4.7025374856
193
Write Review
Green at Golden Horseshoe GC
View Tee Times
Green Course at Golden Horseshoe Golf Club
Williamsburg, Virginia
Resort
3.9160329276
251
Write Review
South Riding GC: #1, #9
View Tee Times
South Riding Golf Club
Chantilly, Virginia
Semi-Private
4.2223084105
665
Write Review
Reston National GC
View Tee Times
Reston National Golf Course
Reston, Virginia
Public
2.6084332354
907
Write Review
Brambleton Regional Park GC: #18
View Tee Times
Brambleton Regional Park Golf Course
Ashburn, Virginia
Public
4.2133223121
766
Write Review
Twin Lakes - Oaks: Panoramic
View Tee Times
Twin Lakes - Oaks Course
Clifton, Virginia
Municipal
3.8568359867
267
Write Review

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