Virginia Golf Guide
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Virginia Beach has long been a favorite summer vacation spot for families from the Carolinas to New England and from Tennessee to Michigan, not only because of its central location on the east coast, but also for its pre-Revolutionary War history and intrinsic Southern charm. Here you'll also find the Navy's Atlantic fleet in Norfolk, Chesapeake Bay, great fishing, scores of parks and bike trails, and plenty of beaches. Quite naturally, the area is also a prime destination for golf. With year-round sunshine and mild temperatures for most months, the weather is also ideal for playing golf. Here you'll find public-access golf courses designed by Arnold Palmer and Jack Nicklaus, as well as Pete Dye, Gene Bates, George Cobb and Rees Jones, all within 45 minutes of each other.
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