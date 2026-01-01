Birchwood Golf Guide
Birchwood Golf Courses
Golf Courses Near Birchwood
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Rice Lake, WisconsinPublic0.00
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Sarona, WisconsinPublic4.540
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Rice Lake, WisconsinPublic5.02
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Radisson, WisconsinPublic0.00
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Chetek, WisconsinPublic4.01
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Bruce, WisconsinPublic/Resort4.01
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Spooner, WisconsinSemi-Private4.723707664947
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Barron, WisconsinPublic4.489601901477
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Chetek, WisconsinPublic4.04
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Cumberland, WisconsinPublic/Municipal4.4391831639114
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