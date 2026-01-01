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Wisconsin Golf Guide

Wisconsin By The Numbers

587 courses | 22123 reviews

Wisconsin Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 22123 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
271
3-4 Stars
79
2-3 Stars
20
1-2 Stars
10
N/A
146
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Wisconsin Destinations

162.jpg
Madison
Courses: 54
Reviews: 1553
Considered one of the country's prettiest capital cities, Madison, Wisconsin weaves around five lakes circled by miles of bike paths, parks and waterfront restaurants. Providing plenty of reasons for a golf trip are the city's four municipal courses and the renown collegiate course, University Ridge, the Robert Trent Jones II design that is home of the University of Wisconsin Badgers.
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Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Cole Acres CC
View Tee Times
Cole Acres Country Club
Cuba City, Wisconsin
Semi-Private
4.9446366782
27
Write Review
Coulee Golf Bowl
Coulee Golf Bowl
Onalaska, Wisconsin
Public
4.9248366013
38
Write Review
Autumn Ridge GC
Autumn Ridge Golf Course
Valders, Wisconsin
Public
4.9215686275
35
Write Review
Voyager at Voyager Village CC
View Tee Times
Voyager at Voyager Village Country Club
Danbury, Wisconsin
Semi-Private
4.9103249691
45
Write Review
Voyager Par Three at Voyager Village CC
Voyager Par Three at Voyager Village Country Club
Danbury, Wisconsin
Semi-Private
4.9103249691
45
Write Review
Sand Valley Golf Resort - The Sandbox: Aerial
Sand Valley Golf Resort - The Sandbox
Nekoosa, Wisconsin
Resort
4.908496732
11
Write Review
20371.jpg
Irish Course at Whistling Straits
Sheboygan, Wisconsin
Public
4.8991596639
18
Write Review
Sand Valley Golf Resort: #12
Sand Valley Golf Resort - Sand Valley Course
Nekoosa, Wisconsin
Resort
4.8986175115
32
Write Review
White Lake CC
White Lake Country Club
Montello, Wisconsin
Resort
4.8870967742
32
Write Review
Wild Rock GC - Woods 9-hole
View Tee Times
Wild Rock Golf Club - Woods 9-hole Course
Wisconsin Dells, Wisconsin
Public
4.8868778281
41
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Clintonville Riverside GC: #9
View Tee Times
Clintonville Riverside Golf Club
Clintonville, Wisconsin
Semi-Private
4.7222222222
17
Write Review
Riverside GC
View Tee Times
Riverside Golf Course
Janesville, Wisconsin
Public/Municipal
4.5766295463
223
Write Review
St. Germain GC
View Tee Times
St. Germain Municipal Golf Club
Saint Germain, Wisconsin
Municipal
4.6547667581
515
Write Review
Hiawatha GC
View Tee Times
Hiawatha Golf Club
Tomah, Wisconsin
Semi-Private
4.568627451
21
Write Review
Christmas Mountain Village
View Tee Times
Christmas Mountain Village - Oaks Golf Course
Wisconsin Dells, Wisconsin
Resort
4.2068499443
383
Write Review
Monroe CC
View Tee Times
Monroe Country Club
Monroe, Wisconsin
Private
4.6595365419
43
Write Review
Hartford GC: #18
View Tee Times
Hartford Golf Club
Hartford, Wisconsin
Semi-Private
3.9679451939
129
Write Review
Pine Hills GC
View Tee Times
Pine Hills Golf Course
Gresham, Wisconsin
Public
4.189850854
105
Write Review
Blackhawk GC
View Tee Times
Blackhawk Golf Course
Janesville, Wisconsin
Public
4.4996030801
107
Write Review
Prairie Woods GC: #16
View Tee Times
Prairie Woods Golf Course
Avalon, Wisconsin
Public
4.6040321412
350
Write Review

Wisconsin Golf Courses By Location

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  • Deer Run GC & Resort
    Deer Run Golf Course & Resort
    Washington, Wisconsin
    Deer Run Golf Course & Resort is located on the 22-acre Washington Island five miles off the tip of the Door Peninsula, reachable only by ferry. The nine-hole course is guarded by plenty of traps and one large water hazard. The motel units have been refurbished with flat screens and new furnishings. Or you can upgrade by renting the two-bedroom…

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