Wisconsin Golf Guide
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Considered one of the country's prettiest capital cities, Madison, Wisconsin weaves around five lakes circled by miles of bike paths, parks and waterfront restaurants. Providing plenty of reasons for a golf trip are the city's four municipal courses and the renown collegiate course, University Ridge, the Robert Trent Jones II design that is home of the University of Wisconsin Badgers.
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Gresham, Wisconsin
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Avalon, Wisconsin
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