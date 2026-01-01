Colfax Golf Guide
Colfax Golf Courses
Golf Courses Near Colfax
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Menomonie, WisconsinPublic5.07
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Menomonie, WisconsinSemi-Private
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Eau Claire, WisconsinPublic
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Eau Claire, WisconsinPublic4.20833333336
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Menomonie, WisconsinPublic
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Chippewa Falls, WisconsinPublic4.65
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Eau Claire, WisconsinPublic4.01
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Bloomer, WisconsinPublic/Municipal
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Altoona, WisconsinPrivate5.01
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Chippewa Falls, WisconsinPublic
See Also
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