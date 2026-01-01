New Holstein Golf Guide
Golf Courses Near New Holstein
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Valders, WisconsinPublic4.921568627535
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Elkhart Lake, WisconsinSemi-Private3.01
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Elkhart Lake, WisconsinPublic3.01
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Chilton, WisconsinPublic4.03
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Plymouth, WisconsinPublic3.564013840825
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Howards Grove, WisconsinPublic
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Brillion, WisconsinPublic
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Plymouth, WisconsinMunicipal
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Cato, WisconsinPublic5.01
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Sheboygan Falls, WisconsinPublic
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