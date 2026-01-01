Clifton Golf Guide
Clifton Golf Courses
Golf Courses Near Clifton
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Decaturville, TennesseePublic5.01
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Waynesboro, TennesseeMunicipal
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Lobelville, TennesseeSemi-Private
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Adamsville, TennesseeSemi-Private
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Pickwick Dam, TennesseePublic4.854901960811
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Hohenwald, TennesseeMunicipal4.05
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Lexington, TennesseePrivate
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Counce, TennesseePublic4.65
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Corinth, MississippiSemi-Private4.01
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