Tennessee Golf Guide
Featured Tennessee Destinations
-
35 courses | 845 reviews
-
60 courses | 7988 reviews
-
42 courses | 9471 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Top Rated Courses
Lenoir City, Tennessee
Public
4.9369747899
114
Old Hickory, Tennessee
Public/Resort
4.8888888889
19
Pickwick Dam, Tennessee
Public
4.8549019608
11
Sewanee, Tennessee
Public
4.8511904762
49
Sevierville, Tennessee
Municipal
4.838332486
282
Bristol, Tennessee
Private
4.7551968156
85
Manchester, Tennessee
Public
4.7037037037
10
Rockford, Tennessee
Public
4.687251169
878
Chuckey, Tennessee
Public
4.6451612903
31
Chuckey, Tennessee
Public
4.6451612903
31
Recently Reviewed Courses
Townsend, Tennessee
Resort
3.5799464097
718
Maryville, Tennessee
Public
Maryville, Tennessee
Public
Maryville, Tennessee
Public
Dandridge, Tennessee
Public
Dandridge, Tennessee
Public
Dandridge, Tennessee
Public
Lakeland, Tennessee
Public
3.2157907337
668
Smyrna, Tennessee
Municipal
3.8493882861
709
Smyrna, Tennessee
Municipal
3.8493882861
709
Tennessee Golf Courses By Location
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 49 reviews
-
3 courses | 89 reviews
-
1 course | 73 reviews
-
1 course | 524 reviews
-
1 course | 190 reviews
-
3 courses | 233 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 7 reviews
-
3 courses | 86 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 36 reviews
-
1 course | 149 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 29 reviews
-
9 courses | 115 reviews
-
4 courses | 34 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
5 courses | 74 reviews
-
3 courses | 10 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 36 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
2 courses | 83 reviews
-
4 courses | 524 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 809 reviews
-
3 courses | 649 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1117 reviews
-
1 course | 386 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 70 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 36 reviews
-
5 courses | 33 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 25 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
10 courses | 673 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 5 reviews
-
1 course | 424 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1072 reviews
-
2 courses | 1365 reviews
-
4 courses | 15 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 81 reviews
-
1 course | 27 reviews
-
2 courses | 270 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 17 reviews
-
1 course | 676 reviews
-
1 course | 76 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 260 reviews
-
4 courses | 460 reviews
-
2 courses | 22 reviews
-
2 courses | 1 review
-
13 courses | 1358 reviews
-
1 course | 1430 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 149 reviews
-
1 course | 668 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
3 courses | 13 reviews
-
3 courses | 820 reviews
-
2 courses | 496 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 9 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
3 courses | 620 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
18 courses | 255 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 797 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 55 reviews
-
1 course | 376 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 1465 reviews
-
15 courses | 1774 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 68 reviews
-
1 course | 54 reviews
-
3 courses | 472 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
5 courses | 94 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 41 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
1 course | 1128 reviews
-
2 courses | 57 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 878 reviews
-
1 course | 83 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 460 reviews
-
1 course | 49 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 24 reviews
-
2 courses | 709 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
2 courses | 315 reviews
-
1 course | 570 reviews
-
1 course | 748 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 718 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 89 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 59 reviews
Tennessee Golf Resorts
-
Spencer, TennesseeAt 29,800 acres, the Fall Creek Falls State Park ambles across the eastern top of the rugged Cumberland Plateau as one of the state's largest state parks. Its terrain is blessed with gorges, waterfalls, streams and forests. The Fall Creek Falls, at 256 feet, is one of the highest waterfalls in the eastern United States. Others include Piney Falls,…