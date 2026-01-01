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Tennessee Golf Guide

Tennessee By The Numbers

304 courses | 28170 reviews

Tennessee Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 28170 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
126
3-4 Stars
75
2-3 Stars
12
1-2 Stars
10
N/A
61
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.7

Featured Tennessee Destinations

memphis.jpeg
Memphis
Courses: 40
Reviews: 4359
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Spotlight

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Top Rated Courses
WindRiver GC: #14
WindRiver Golf Course
Lenoir City, Tennessee
Public
4.9369747899
114
Write Review
Hermitage GC
Hermitage Golf Course - The President's Reserve
Old Hickory, Tennessee
Public/Resort
4.8888888889
19
Write Review
Pickwick Landing State Park GC: Aerial
View Tee Times
Pickwick Landing State Park Golf Course
Pickwick Dam, Tennessee
Public
4.8549019608
11
Write Review
The Course at Sewanee
The Course at Sewanee
Sewanee, Tennessee
Public
4.8511904762
49
Write Review
Sevierville GC
Sevierville Golf Club - River Course
Sevierville, Tennessee
Municipal
4.838332486
282
Write Review
GC of Bristol
The Golf Club of Bristol
Bristol, Tennessee
Private
4.7551968156
85
Write Review
Old Stone Fort GC
Old Stone Fort Golf Course
Manchester, Tennessee
Public
4.7037037037
10
Write Review
Egwani Farms GC
View Tee Times
Egwani Farms Golf Course
Rockford, Tennessee
Public
4.687251169
878
Write Review
Graysburg Hills GC
Graysburg Hills Golf Course - Knobs
Chuckey, Tennessee
Public
4.6451612903
31
Write Review
Graysburg Hills GC
Graysburg Hills Golf Course - Chimney Top
Chuckey, Tennessee
Public
4.6451612903
31
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Wild Laurel GC
View Tee Times
Wild Laurel Golf Course
Townsend, Tennessee
Resort
3.5799464097
718
Write Review
Lambert Acres GC
View Tee Times
Red/White at Lambert Acres Golf Club
Maryville, Tennessee
Public
4.4541788263
620
Write Review
Lambert Acres GC
View Tee Times
White/Orange at Lambert Acres Golf Club
Maryville, Tennessee
Public
4.4541788263
620
Write Review
Lambert Acres GC
View Tee Times
Orange/Red at Lambert Acres Golf Club
Maryville, Tennessee
Public
4.4541788263
620
Write Review
Dandridge GCC
View Tee Times
White/Blue at Dandridge Golf & Country Club
Dandridge, Tennessee
Public
4.2695422651
649
Write Review
Dandridge GCC
View Tee Times
Blue/Red at Dandridge Golf & Country Club
Dandridge, Tennessee
Public
4.2695422651
649
Write Review
Dandridge GCC
View Tee Times
Red/White at Dandridge Golf & Country Club
Dandridge, Tennessee
Public
4.2695422651
649
Write Review
Stonebridge GC
View Tee Times
Lakeland Golf Club
Lakeland, Tennessee
Public
3.2157907337
668
Write Review
Smyrna Golf Course - Regulation
View Tee Times
Smyrna Golf Course - Regulation Course
Smyrna, Tennessee
Municipal
3.8493882861
709
Write Review
Smyrna GC
Smyrna Golf Course - Executive Course
Smyrna, Tennessee
Municipal
3.8493882861
709
Write Review

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  • Fall Creek Falls State Park GC
    Fall Creek Falls State Park
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    At 29,800 acres, the Fall Creek Falls State Park ambles across the eastern top of the rugged Cumberland Plateau as one of the state's largest state parks. Its terrain is blessed with gorges, waterfalls, streams and forests. The Fall Creek Falls, at 256 feet, is one of the highest waterfalls in the eastern United States. Others include Piney Falls,…

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