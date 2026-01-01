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Germany Golf Guide

Germany By The Numbers

1135 courses | 48 reviews

Germany Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 48 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
28
3-4 Stars
10
2-3 Stars
1
1-2 Stars
2
N/A
1068
Avg. Course Layout
3.9
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
4.0

Spotlight

Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Hohenstaufen GC
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Hohenstaufen Golf Club
Donzdorf, Baden-Württemberg
Semi-Private
4.0
1
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Golf Sport Park Gross-Zimmern
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Golf Sport Park Gross-Zimmern - Blauer Course
Groß-Zimmern, Hessen
Resort/Public
4.0
1
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Rickenbach GC
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Rickenbach Golf Club
Rickenbach, Baden-Württemberg
Semi-Private
4.5
2
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