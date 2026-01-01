Germany Golf Guide
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Recently Reviewed Courses
Donzdorf, Baden-Württemberg
Semi-Private
4.0
1
Groß-Zimmern, Hessen
Resort/Public
4.0
1
Rickenbach, Baden-Württemberg
Semi-Private
4.5
2
Germany Golf Courses By Location
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