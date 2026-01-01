Slovakia Golf Guide
Slovakia Golf Courses
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Prievidza, TrenčínSemi-Private
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Šurany, NitraSemi-Private
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Bernolákovo, BratislavaResort3.52
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Bernolákovo, BratislavaResort3.52
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Veľká Lomnica, PrešovResort
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Veľká Lomnica, PrešovResort
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Veľká Lomnica, PrešovResort
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Bratislava, Bratislava
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Trenčín, TrenčínSemi-Private
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Hrubá Borša, BratislavaResort
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Hrubá Borša, BratislavaResort
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Bratislava, BratislavaPublic1.03
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Lozorno, BratislavaSemi-Private
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Sebedražie, TrenčínPublic
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Sebedražie, TrenčínPublic
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Brezno, Banská BystricaResort4.01
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Brezno, Banská BystricaResort
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Rohovce, TrnavaResort4.01
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Košice, Košice
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Malá Ida, KošicePublic
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Rajec, ŽilinaPublic
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Skalica, TrnavaResort
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Ivanka pri Nitre, NitraPublic
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Senica, TrnavaSemi-Private/Resort4.52
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Senica, TrnavaSemi-Private/Resort4.52
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Piešťany, Trnava
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Lužianky, NitraResort
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Žilina, ŽilinaPublic
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Malý Slavkov, PrešovResort
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Veľké Úľany, TrnavaResort
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Badín, Banská BystricaResort
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Malacky, BratislavaResort5.01
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Malacky, BratislavaResort5.01