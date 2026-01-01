Slovenia Golf Guide
Slovenia Golf Courses
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Podčetrtek, PodčetrtekResort
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Radomlje, DomžaleResort
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Lesce, RadovljicaResort
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Lesce, RadovljicaResort
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Smlednik, MedvodeResort
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Kranj, KranjPublic
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Bovec, GoriziaPublic
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Otocec, Novo MestoResort
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Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri JelšahPublic
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Kranjska Gora, Kranjska GoraSemi-Private
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Sezana, SezanaResort
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Jesenice na Dolenjskem, BreziceResort3.83333333332
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Moravske Toplice, Moravske TopliceResort
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Ptuj, PtujPublic
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Ljubljana, LjubljanaSemi-Private
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Velenje, VelenjeSemi-Private
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Slovenske Konjice, Slovenske KonjicePublic