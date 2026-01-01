Home / Courses / World / Asia

China Golf Guide

China By The Numbers

401 courses | 1 reviews

China Review Stats

Average Rating

5.0
5.0
Total 1 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
1
3-4 Stars
0
2-3 Stars
0
1-2 Stars
0
N/A
303
Avg. Course Layout
5.0
Avg. Off-Course Amenities
5.0
Avg. Value for the Money
5.0
Avg. Pace of Play
5.0
Avg. Staff Friendliness
5.0
Avg. Course Conditions
5.0

China Golf Courses By Location

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me