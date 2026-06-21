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South America Golf Guide

South America By The Numbers

732 courses | 89 reviews

South America Review Stats

Average Rating

4.3
4.3
Total 89 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
60
3-4 Stars
9
2-3 Stars
2
1-2 Stars
2
N/A
659
Avg. Course Layout
4.4
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.4
Avg. Pace of Play
4.5
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.1

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5.0
1
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