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Argentina Golf Guide

Argentina By The Numbers

362 courses | 17 reviews

Argentina Review Stats

Average Rating

4.3
4.3
Total 17 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
12
3-4 Stars
4
2-3 Stars
0
1-2 Stars
0
N/A
346
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.6
Avg. Pace of Play
4.5
Avg. Staff Friendliness
4.7
Avg. Course Conditions
4.2

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