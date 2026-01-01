Champlain Golf Guide
Golf Courses Near Champlain
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Rouses Point, New YorkPublic4.523809523821
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Saint Bernard de Lacolle, QuebecPublic
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Saint Bernard de Lacolle, QuebecPublic4.01
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Saint Bernard de Lacolle, QuebecPublic
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South Alburg, VermontSemi-Private4.03
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Hemmingford, QuebecSemi-Private
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Hemmingford, QuebecSemi-Private
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Venise, QuebecSemi-Private
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Napierville, QuebecPublic/Resort
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Altona, New YorkPublic
See Also
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