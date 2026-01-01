Southland Golf Guide
Southland Golf Courses
-
Greenhills, SouthlandPublic
-
Dipton, SouthlandPublic
-
Otautau, SouthlandPublic
-
Gore, SouthlandPublic
-
Invercargill, SouthlandPublic1.01
-
Winton, SouthlandPublic4.01
-
Otatara, SouthlandPrivate
-
Kingston, SouthlandSemi-Private
-
Lumsden, SouthlandPublic
-
Mataura, SouthlandPublic
-
Mossburn, SouthlandPublic
-
Nightcaps, SouthlandPublic
-
Ohai, SouthlandPublic
-
Otautau, SouthlandPublic
-
Invercargill, SouthlandPublic
-
Halfmoon Bay, SouthlandPublic
-
Riversdale, SouthlandPublic
-
Riverton, SouthlandPublic
-
Te Anau, SouthlandPublic
-
Tokanui, SouthlandPublic
-
Tuatapere, SouthlandPublic
-
Waikaia, SouthlandPublic
-
Waikaka, SouthlandPublic
-
Winton, SouthlandPublic
-
Wyndham, SouthlandPublic