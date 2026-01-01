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Oceania Golf Guide

Oceania By The Numbers

2197 courses | 4196 reviews

Oceania Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 4196 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
351
3-4 Stars
78
2-3 Stars
23
1-2 Stars
15
N/A
1696
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Oceania Destinations

brisbane.jpg
Brisbane
Courses: 66
Reviews: 668
Brisbane, capital of Queensland, is a large city on the Brisbane River. Clustered in its South Bank cultural precinct are the Queensland Museum and Sciencentre, with noted interactive exhibitions. Another South Bank cultural institution is Queensland Gallery of Modern Art, among Australia's major contemporary art museums. Looming over the city is Mt. Coot-tha, site of Brisbane Botanic Gardens.
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Top Rated Courses
Top Rated Courses
Cape Schanck Resort: #4
View Tee Times
Cape Schanck Resort
Cape Schanck, Mornington/Bellarine
Resort
4.9663865546
11
Write Review
Melton Valley GC
View Tee Times
Melton Valley Golf Club
Melton, Melbourne, VIC
Semi-Private
4.8970588235
10
Write Review
Lakelands GC
View Tee Times
Lakelands Golf Club
Merrimac, Queensland
Semi-Private/Resort
4.8650793651
75
Write Review
Settlers Run GCC
Settlers Run Golf & Country Club
Botanic Ridge, Mornington/Bellarine
Private
4.8039215686
14
Write Review
Moss Vale GC: #17
View Tee Times
Moss Vale Golf Club
Moss Vale, Southern Highlands
Semi-Private
4.7745098039
12
Write Review
Windaroo Lakes 16th
View Tee Times
Windaroo Lakes Golf Club
Windaroo, Queensland
Semi-Private
4.75
21
Write Review
Twin Creeks GCC
View Tee Times
Twin Creeks Golf & Country Club
Luddenham, Sydney
Private
4.7307189542
75
Write Review
Hills GC
Hills Golf Club
Jimboomba, Queensland
Semi-Private
4.7142857143
17
Write Review
Leura GC
View Tee Times
Leura Golf Club
Leura, New South Wales
Private
4.6862745098
11
Write Review
Buninyong GC
View Tee Times
Buninyong Golf Club
Buninyong, Goldfields, VIC
Semi-Private
4.6732026144
13
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Camden Lakeside GC: #7
View Tee Times
Camden Lakeside Golf Club
Catherine Field, Sydney
Public
4.380952381
14
Write Review
Glades GC
View Tee Times
Glades Golf Club
Robina, Queensland
Resort
3.904300685
314
Write Review
Palmer Colonial
View Tee Times
Palmer Colonial Golf Course
Robina, Queensland
Resort
2.5635587568
63
Write Review
Palm Meadows' 18th hole
View Tee Times
Palm Meadows Golf Course
Carrara, Queensland
Public/Resort
4.3527905518
269
Write Review
Balgowlah GC
View Tee Times
Balgowlah Golf Club
Sydney, Sydney,NSW
Public
2.7784313725
10
Write Review
Boomerang Farm GC: #6
View Tee Times
Boomerang Farm Golf Course
Mudgeeraba, Queensland
Public
4.5555555556
7
Write Review
Emerald Lakes GC
View Tee Times
Emerald Lakes Golf Club
Carrara, Queensland
Resort
4.4529389253
193
Write Review
Royal Pines Resort
View Tee Times
Royal Pines Resort - Gold/Green Course
Ashmore, Queensland
Semi-Private/Resort
3.7591036415
62
Write Review
Royal Pines Green Nine: #9
View Tee Times
Royal Pines Resort - Green/Blue Course
Ashmore, Queensland
Semi-Private/Resort
3.7591036415
62
Write Review
Royal Pines Gold 7th hole
View Tee Times
Royal Pines Resort - Blue/Gold Course
Ashmore, Queensland
Semi-Private/Resort
3.7591036415
62
Write Review

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