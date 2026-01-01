Friuli Venezia Giulia Golf Guide
Friuli Venezia Giulia Golf Courses
-
Aviano, PordenoneMilitary
-
Povoletto, Friuli
-
Capriva del Friuli, Friuli Venezia GiuliaPublic
-
Castello d'Aviano, Friuli-Venezia GiuliaPublic4.01
-
Tarvisio, Friuli Venezia GiuliaPublic
-
Grado, Friuli-Venezia GiuliaPublic5.01
-
Grado, Friuli-Venezia GiuliaPublic
-
Lignano Sabbiadoro, Friuli Venezia GiuliaResort4.33333333333
-
Trieste, FriuliPublic
-
Fagagna, Friuli Venezia GiuliaPublic5.01
-
Chiasiellis di Mortegliano, Friuli-Venezia GiuliaResort1.01