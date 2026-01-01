Home / Courses / World / Europe

Italy Golf Guide

Italy By The Numbers

456 courses | 59 reviews

Italy Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 59 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
37
3-4 Stars
3
2-3 Stars
2
1-2 Stars
3
N/A
407
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.1
Avg. Course Conditions
3.9

Italy Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me