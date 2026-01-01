Carinthia Golf Guide
Carinthia Golf Courses
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Patergassen, FeldkirchenSemi-Private
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Patergassen, FeldkirchenSemi-Private
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Berg im Drautal, Spittal an der DrauPublic
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St. Georgen am Längsee, Sankt Veit an der GlanSemi-Private
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Maria Wörth, Klagenfurt-LandResort
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Klagenfurt, Statutory cityResort/Public
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Klagenfurt, Statutory cityResort
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Klagenfurt, Statutory cityResort
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Kanzian, VölkermarktSemi-Private
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Millstatt, Spittal an der DrauPublic
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Millstatt, Spittal an der DrauPublic
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Moosburg, Klagenfurt-LandPublic
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Moosburg, Klagenfurt-LandPublic
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Waidegg, HermagorSemi-Private
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Waidegg, HermagorPublic
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Gödersdorf, Villach-LandSemi-Private
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Gödersdorf, Villach-LandSemi-Private
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Köstenberg-Velden, Villach-LandSemi-Private
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St. Michael, WolfsbergResort
Golf Courses Near Carinthia
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Kranjska Gora, Kranjska GoraSemi-Private
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Lesce, RadovljicaResort
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Tarvisio, Friuli Venezia GiuliaPublic
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Lesce, RadovljicaResort
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Sankt Georgen ob Murau, MurauSemi-Private
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St. Michael im Lungau, TamswegSemi-Private
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St. Michael im Lungau, TamswegSemi-Private
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Mariahof, MurauSemi-Private
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Bovec, GoriziaPublic
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Kranj, KranjPublic