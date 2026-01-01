Salzburg Golf Guide
Salzburg Golf Courses
-
Hallein, HalleinSemi-Private
-
Bad Gastein, St. Johann im PongauSemi-Private
-
Goldegg, St. Johann im PongauSemi-Private
-
Henndorf am Wallersee, Salzburg-UmgebungSemi-Private
-
Mittersill, Zell am SeeSemi-Private
-
St. Michael im Lungau, TamswegSemi-Private
-
St. Michael im Lungau, TamswegSemi-Private
-
St. Johann im Pongau, PongauSemi-Private
-
St. Johann im Pongau, PongauSemi-Private
-
Radstadt, St. Johann im PongauResort
-
Radstadt, St. Johann im PongauPublic/Resort
-
Eugendorf, Salzburg-UmgebungSemi-Private
-
Eugendorf, Salzburg-UmgebungSemi-Private
-
Saalbach, Zell am SeePublic
-
Eugendorf, Salzburg-Umgebung
-
Eugendorf, Salzburg-UmgebungSemi-Private
-
Saalfelden, Zell am SeeResort
-
Hof-Salzburg, Salzburg-UmgebungSemi-Private
-
Hof-Salzburg, Salzburg-UmgebungSemi-Private
-
Wals, Salzburg-UmgebungPublic
-
Saalfelden, Zell am SeeSemi-Private
-
Saalfelden, Zell am SeePublic
-
Fuschl am See, Salzburg-UmgebungResort
-
Zell am See, Zell am SeeResort
-
Zell am See, Zell am SeeResort
Golf Courses Near Salzburg
-
Berchtesgaden, Bayern
-
Bad Reichenhall, Berchtesgadener LandSemi-Private/Resort
-
Ainring, BayernSemi-Private
-
St. Lorenz-Mondsee, VöcklabruckPublic/Resort
-
Mondsee, VöcklabruckSemi-Private
-
Bad Ischl, GmundenSemi-Private
-
Ruhpolding, BayernSemi-Private
-
Erpfendorf, KitzbühelResort
-
Erpfendorf, KitzbühelResort
-
Haus im Ennstal, LiezenPublic