Sussex Corner Golf Guide
Sussex Corner Golf Courses
Golf Courses Near Sussex Corner
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Millstream, New BrunswickPublic
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Norton, New BrunswickPublic
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Petitcodiac, New BrunswickSemi-Private
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Codys, New BrunswickPublic1.01
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Hampton, New BrunswickSemi-Private5.01
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Alma, New BrunswickPublic
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Rothesay, New BrunswickPrivate
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Moncton, New BrunswickPublic
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Moncton, New BrunswickSemi-Private4.09
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