New Brunswick Golf Guide
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Dieppe, New Brunswick
Private
4.5925925926
27
Sussex, New Brunswick
Semi-Private
4.3636363636
11
Oromocto, New Brunswick
Military
4.1111111111
27
St. Andrews by-the-Sea, New Brunswick
Resort
4.0235294118
11
Durham Bridge, New Brunswick
Public
3.7012497307
57
New Brunswick Golf Courses By Location
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