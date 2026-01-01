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New Brunswick Golf Guide

New Brunswick By The Numbers

60 courses | 174 reviews

New Brunswick Review Stats

Average Rating

3.8
3.8
Total 174 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
14
3-4 Stars
7
2-3 Stars
1
1-2 Stars
1
N/A
37
Avg. Course Layout
3.9
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
3.8
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
4.0

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Fox Creek GC
Fox Creek Golf Club
Dieppe, New Brunswick
Private
4.5925925926
27
Write Review
Sussex GC
Sussex Golf Club
Sussex, New Brunswick
Semi-Private
4.3636363636
11
Write Review
Gage GC: #15
Gage Golf Club
Oromocto, New Brunswick
Military
4.1111111111
27
Write Review
Algonquin GC
View Tee Times
Algonquin Golf Course
St. Andrews by-the-Sea, New Brunswick
Resort
4.0235294118
11
Write Review
Riverbend GC
View Tee Times
Riverbend Golf & Fishing Club
Durham Bridge, New Brunswick
Public
3.7012497307
57
Write Review

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