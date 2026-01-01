Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Quetta Golf Club

About

Holes 18
Type Semi-Private
Style Parkland
Par 70
Length 6141 yards
Slope 117
Rating 68.7
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Mens 70 6141 yards 68.7 117
Ladies 70 6141 yards 69.7 119
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Quetta Golf Club
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Mens M: 68.7/117 336 500 390 158 380 558 311 225 332 3190 225 402 587 252 191 403 172 535 184 2951 6141
Ladies W: 69.7/119 336 500 390 158 380 558 311 225 332 3190 225 402 587 252 191 403 172 535 184 2951 6141
Handicap 11 3 7 17 5 1 9 15 13 10 2 6 12 14 4 18 8 16
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 3 4 5 4 3 4 3 5 3 34 70

Course Details

Year Built N/A

Rentals/Services

Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf Simulator Yes
Teaching Pro Yes
Indoor Practice Yes
Putting Green Yes

Policies

Walking Allowed Yes

Food & Beverage

Bar, Restaurant

Available Facilities

Sauna, Locker Rooms

Available Activities

Swimming, Billiards

Available Sports

Fitness
Reviews

Be the first to leave a review

