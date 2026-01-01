Quetta Golf Club
About
Holes 18
Type Semi-Private
Style Parkland
Par 70
Length 6141 yards
Slope 117
Rating 68.7
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Mens
|70
|6141 yards
|68.7
|117
|Ladies
|70
|6141 yards
|69.7
|119
Scorecard for Quetta Golf Club
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|Mens M: 68.7/117
|336
|500
|390
|158
|380
|558
|311
|225
|332
|3190
|225
|402
|587
|252
|191
|403
|172
|535
|184
|2951
|6141
|Ladies W: 69.7/119
|336
|500
|390
|158
|380
|558
|311
|225
|332
|3190
|225
|402
|587
|252
|191
|403
|172
|535
|184
|2951
|6141
|Handicap
|11
|3
|7
|17
|5
|1
|9
|15
|13
|10
|2
|6
|12
|14
|4
|18
|8
|16
|Par
|4
|5
|4
|3
|4
|5
|4
|3
|4
|36
|3
|4
|5
|4
|3
|4
|3
|5
|3
|34
|70
Course Details
Year Built N/A
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf Simulator Yes
Teaching Pro Yes
Indoor Practice Yes
Putting Green Yes
Policies
Walking Allowed Yes
Food & BeverageBar, Restaurant
Available FacilitiesSauna, Locker Rooms
Available ActivitiesSwimming, Billiards
Available SportsFitness
Reviews
Be the first to leave a review
Business Tools for Golf Course Operators
Course Layout