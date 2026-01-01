DVT

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2:23
How to See Your Putting Line
Daily Video Tips
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2:55
Dial In Your Scoring Irons
Daily Video Tips
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2:56
The Two Ts of Driving
Daily Video Tips
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2:07
The Stock Pitch Shot
Daily Video Tips
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3:29
Slow Takeaway for Longer Drives
Daily Video Tips
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3:31
Press for Power
Daily Video Tips
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2:33
“Draw Feel” Chipping Technique
Daily Video Tips
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2:36
Shallow Your Swing for More Distance
Daily Video Tips
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1:33
Shanked Chip Fix
Daily Video Tips
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2:19
Door Frame Slice Fix
Daily Video Tips
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