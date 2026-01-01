Falmouth Golf Guide
Falmouth Golf Courses
Golf Courses Near Falmouth
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West Hants, Nova ScotiaPublic
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Newport Corner, Nova ScotiaPublic
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New Minas, Nova ScotiaSemi-Private4.697759103650
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Walton, Nova ScotiaPublic
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Kentville, Nova ScotiaPublic
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Centreville, Nova ScotiaPublic4.070175438620
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Mount Uniacke, Nova ScotiaPublic
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Chester, Nova ScotiaResort3.5511204482188
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Hammonds Plains, Nova ScotiaPublic4.010
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Hammonds Plains, Nova ScotiaPublic4.010
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