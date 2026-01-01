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Nova Scotia Golf Guide

Nova Scotia By The Numbers

86 courses | 1076 reviews

Nova Scotia Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 1076 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
39
3-4 Stars
6
2-3 Stars
2
1-2 Stars
0
N/A
38
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.3
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
4.2

Featured Destination

Photos of Cabot Cliffs at Cabot Links on Cape Breton Island - No. 5
Cape Breton Island
Courses: 16
Reviews: 251
Cape Breton Island is a small but spectacular island in the Canadian province of Nova Scotia with an international reputation for golf. Learn more about this Maritime island and view golf course ratings, reviews and information.
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Top Rated Courses
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Cabot Links: #16
Cabot Links
Inverness, Nova Scotia
Resort
5.0
15
Write Review
Cabot Cliffs
Cabot Cliffs
Inverness, Nova Scotia
Resort
4.9
21
Write Review
The Lakes GC
View Tee Times
The Lakes Golf Club
Ben Eoin, Nova Scotia
Public/Resort
4.75
16
Write Review
Ken-Wo CC
View Tee Times
KenWo Country Club
New Minas, Nova Scotia
Semi-Private
4.6977591036
50
Write Review
The Links at Penn Hills
The Links at Penn Hills
Shubenacadie, Nova Scotia
Semi-Private
4.5
10
Write Review
Clare GCC: Aerial view
View Tee Times
Clare Golf and Country Club
Church Point, Nova Scotia
Semi-Private
4.4969300852
72
Write Review
Truro GC
Truro Golf Club
Truro, Nova Scotia
Semi-Private
4.4402985075
134
Write Review
Amherst GC: #1
View Tee Times
Amherst Golf Club
Amherst, Nova Scotia
Semi-Private
4.4019607843
25
Write Review
Greenwood GC
Greenwood Golf Club
Greenwood, Nova Scotia
Semi-Private
4.2142857143
42
Write Review
The Cape Breton Highlands GC: #5
The Cape Breton Highlands Golf Course
Ingonish Beach, Nova Scotia
Public/Resort
4.2
10
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Dundee GC: #17
View Tee Times
Dundee Resort and Golf Club
West Bay, Nova Scotia
Resort
3.896039604
122
Write Review
Indian Lake GC
Indian Lake Golf Course
Halifax, Nova Scotia
Public
4.625
5
Write Review
Sherwood GCC
View Tee Times
Sherwood Golf and Country Club
Chester, Nova Scotia
Resort
3.5511204482
188
Write Review
Clare GCC: Aerial view
View Tee Times
Clare Golf and Country Club
Church Point, Nova Scotia
Semi-Private
4.4969300852
72
Write Review

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