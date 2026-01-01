Nova Scotia Golf Guide
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Courses: 16
Reviews: 251
Cape Breton Island is a small but spectacular island in the Canadian province of Nova Scotia with an international reputation for golf. Learn more about this Maritime island and view golf course ratings, reviews and information.
Spotlight
Top Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Top Rated Courses
Inverness, Nova Scotia
Resort
5.0
15
Inverness, Nova Scotia
Resort
4.9
21
Ben Eoin, Nova Scotia
Public/Resort
4.75
16
New Minas, Nova Scotia
Semi-Private
4.6977591036
50
Shubenacadie, Nova Scotia
Semi-Private
4.5
10
Church Point, Nova Scotia
Semi-Private
4.4969300852
72
Truro, Nova Scotia
Semi-Private
4.4402985075
134
Amherst, Nova Scotia
Semi-Private
4.4019607843
25
Greenwood, Nova Scotia
Semi-Private
4.2142857143
42
Ingonish Beach, Nova Scotia
Public/Resort
4.2
10
Recently Reviewed Courses
West Bay, Nova Scotia
Resort
3.896039604
122
Halifax, Nova Scotia
Public
4.625
5
Chester, Nova Scotia
Resort
3.5511204482
188
Church Point, Nova Scotia
Semi-Private
4.4969300852
72
Nova Scotia Golf Courses By Location
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2 courses | 25 reviews
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1 course | 2 reviews
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2 courses | 54 reviews
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1 course | 2 reviews
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1 course | 2 reviews
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1 course | 16 reviews
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1 course | 0 reviews
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2 courses | 1 review
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1 course | 114 reviews
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1 course | 20 reviews
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1 course | 4 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 2 reviews
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1 course | 4 reviews
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2 courses | 2 reviews
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1 course | 1 review
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1 course | 1 review
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1 course | 4 reviews
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1 course | 122 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 1 review