New Minas Golf Guide
New Minas Golf Courses
Golf Courses Near New Minas
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Kentville, Nova ScotiaPublic
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Centreville, Nova ScotiaPublic4.070175438620
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Falmouth, Nova ScotiaSemi-Private4.02
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West Hants, Nova ScotiaPublic
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Kings, Subd. A, Nova ScotiaPublic
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Walton, Nova ScotiaPublic
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Parrsboro, Nova ScotiaSemi-Private5.01
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Newport Corner, Nova ScotiaPublic
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Greenwood, Nova ScotiaSemi-Private4.214285714342
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Chester, Nova ScotiaResort3.5511204482188
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