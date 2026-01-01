Carleton Place Golf Guide
Golf Courses Near Carleton Place
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Mississippi Mills, OntarioPublic0.00
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Almonte, OntarioSemi-Private4.02
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Smiths Falls, OntarioPublic3.01
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Ashton, OntarioSemi-Private3.958762886697
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Stittsville, OntarioSemi-Private4.1007990565258
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Ashton, OntarioSemi-Private3.958762886697
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Richmond, OntarioSemi-Private3.073732718932
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Richmond, OntarioSemi-Private3.073732718932
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Lanark Highlands, OntarioSemi-Private3.909090909111
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Carp, OntarioSemi-Private4.52
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