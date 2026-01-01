Ontario

Bigwin Island Golf Club - hole 18
There might not be a prettier view in Ontario than from the 18th tee at Bigwin Island Golf Club.
Home / Courses / World / Canada

Ontario Golf Guide

Ontario By The Numbers

1009 courses | 111671 reviews

Ontario Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 111671 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
385
3-4 Stars
203
2-3 Stars
34
1-2 Stars
29
N/A
273
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Ontario Destinations

boathouse-observ-1280.jpg
Muskoka
Courses: 42
Reviews: 2476
Explore

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Red Lake GCC: #15
View Tee Times
Red Lake Golf and Country Club
Balmertown, Ontario
Semi-Private
4.9607843137
34
Write Review
Talbot Trail GC
View Tee Times
Talbot Trail Golf Club
Wheatley, Ontario
Semi-Private
4.9333333333
14
Write Review
Copetown Woods GC: Clubhouse
Copetown Woods Golf Club
Copetown, Ontario
Public
4.8604651163
44
Write Review
Saugeen GC - Sunrise Nine: #2
Saugeen Golf Club - Sunrise Nine
Port Elgin, Ontario
Semi-Private
4.8333333333
12
Write Review
Saugeen GC - Legacy Nine: #1
Saugeen Golf Club - Legacy Nine
Port Elgin, Ontario
Semi-Private
4.8333333333
12
Write Review
Saugeen GC - Sunset Nine: #3
Saugeen Golf Club - Sunset Nine
Port Elgin, Ontario
Semi-Private
4.8333333333
12
Write Review
Brockville CC: #18
View Tee Times
Brockville Country Club
Brockville, Ontario
Semi-Private
4.8021390374
50
Write Review
Renfrew GC: #4
View Tee Times
Renfrew Golf Club
Renfrew, Ontario
Semi-Private
4.7896389325
94
Write Review
Baxter Creek GC: Clubhouse
Baxter Creek Golf Club
Fraserville, Ontario
Public
4.781512605
36
Write Review
Dunadel Golf Association
View Tee Times
Dunadel Golf Association
Dundalk, Ontario
Semi-Private
4.7725490196
120
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Ariss Valley GCC
View Tee Times
Ariss Valley Golf and Country Club - Lakes Course
Ariss, Ontario
Semi-Private
3.5627475072
652
Write Review
Ariss Valley GCC
View Tee Times
Ariss Valley Golf and Country Club - Willows Course
Ariss, Ontario
Semi-Private
3.5627475072
652
Write Review
Ariss Valley GCC
View Tee Times
Ariss Valley Golf and Country Club - Pines Course
Ariss, Ontario
Semi-Private
3.5627475072
652
Write Review
Seaforth GC
View Tee Times
Seaforth Golf Club
Seaforth, Ontario
Semi-Private
4.4906446274
439
Write Review
Deer Creek North Course - Black Pearl
View Tee Times
Deer Creek North Course - Black Pearl
Ajax, Ontario
Semi-Private
4.6177315013
213
Write Review
Deer Creek North Course - Diamond
View Tee Times
Deer Creek North Course - Diamond
Ajax, Ontario
Semi-Private
4.6177315013
213
Write Review
Deer Creek North Course - Ruby
View Tee Times
Deer Creek North Course - Ruby
Ajax, Ontario
Semi-Private
4.6177315013
213
Write Review
Newcastle GC
View Tee Times
Newcastle Golf Course
Newcastle, Ontario
Semi-Private
3.9027915151
234
Write Review
Burlington Springs GC
View Tee Times
Burlington Springs Golf Club
Burlington, Ontario
Semi-Private
4.2819799136
847
Write Review
Rolling Meadows GCC: #4
View Tee Times
Rolling Meadows Golf and Country Club
Niagara Falls, Ontario
Semi-Private
3.7958974485
382
Write Review

Ontario Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me