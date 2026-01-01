Minden Golf Guide
Minden Golf Courses
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Minden, OntarioPublic4.535947712417
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Minden Hills, OntarioSemi-Private1.66666666678
Golf Courses Near Minden
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Haliburton, OntarioResort/Semi-Private1.85
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Haliburton, OntarioSemi-Private2.7865761689163
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West Guilford, OntarioSemi-Private
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Norland, OntarioPublic
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Baysville, OntarioPrivate/Resort4.25
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Bobcaygeon, OntarioPublic1.52
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Harcourt, OntarioPublic0.00
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Harcourt, OntarioResort2.33333333333
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Bracebridge, OntarioSemi-Private0.00
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