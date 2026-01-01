Napanee Golf Guide
Napanee Golf Courses
Golf Courses Near Napanee
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Odessa, OntarioPublic4.01
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Bath, OntarioSemi-Private4.2812532
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Marysville, OntarioSemi-Private3.833333333330
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Amherstview, OntarioSemi-Private3.522
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Kingston, OntarioPublic4.610655236473
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Picton, OntarioSemi-Private4.076923076913
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Kingston, OntarioMunicipal0.00
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Kingston, OntarioPrivate5.01
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Tweed, OntarioSemi-Private3.09
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Verona, OntarioSemi-Private4.407407407454
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