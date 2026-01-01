Verona Golf Guide
Verona Golf Courses
Golf Courses Near Verona
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Inverary, OntarioSemi-Private4.754629629637
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Westport, OntarioSemi-Private/Resort
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Odessa, OntarioPublic4.01
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Kingston, OntarioMunicipal
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Amherstview, OntarioSemi-Private3.522
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Westport, OntarioSemi-Private5.01
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Kingston, OntarioPublic4.610655236473
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Kingston, OntarioMunicipal
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Kingston, OntarioPrivate5.01
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Kingston, OntarioPrivate4.254
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