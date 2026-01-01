Petersburgh Golf Guide
Petersburgh Golf Courses
Golf Courses Near Petersburgh
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Waterloo, OntarioPublic2.914285714335
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Waterloo, OntarioPublic1.45
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New Dundee, OntarioSemi-Private3.5403849613227
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Baden, OntarioPublic
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Baden, OntarioPublic
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Kitchener, OntarioPrivate0.00
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Baden, OntarioPublic
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Kitchener, OntarioPublic4.1988304094171
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Kitchener, OntarioPublic0.00
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Waterloo, OntarioPublic3.6780701444316
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