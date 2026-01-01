White Golf Guide
White Golf Courses
Golf Courses Near White
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Hendricks, MinnesotaSemi-Private
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Brookings, South DakotaMunicipal4.57142857147
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Brookings, South DakotaMunicipal4.57142857147
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Volga, South DakotaPublic4.90476190484
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Brookings, South DakotaSemi-Private3.66666666673
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Gary, South DakotaPublic
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Clear Lake, South DakotaPublic
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Gary, South DakotaPublic/Municipal0.00
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Arlington, South DakotaPublic4.2512
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Castlewood, South DakotaPublic/Municipal
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