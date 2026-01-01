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South Dakota Golf Guide

South Dakota By The Numbers

131 courses | 961 reviews

South Dakota Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 961 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
44
3-4 Stars
10
2-3 Stars
2
1-2 Stars
1
N/A
68
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.2

Featured South Dakota Destinations

sioux falls.jpeg
Sioux Falls
Courses: 44
Reviews: 120
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Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Belle Fourche CC
Belle Fourche Country Club
Belle Fourche, South Dakota
Public
4.8628571429
28
Write Review
Rapid City Elks GC
View Tee Times
Rapid City Elks Golf Course
Rapid City, South Dakota
Semi-Private
4.8166988721
221
Write Review
Hillcrest GCC
Hillcrest Golf & Country Club
Yankton, South Dakota
Semi-Private
4.75
16
Write Review
Arrowhead CC
Arrowhead Country Club
Rapid City, South Dakota
Private
4.7272727273
11
Write Review
Rocky Knolls GC: #6
View Tee Times
Rocky Knolls Golf Course
Custer, South Dakota
Public
4.6753989045
89
Write Review
Southern Hills GC: #9
Southern Hills Golf Course
Hot Springs, South Dakota
Public/Municipal
4.6590909091
88
Write Review
Executive GC
Rapid City Executive Golf Course
Rapid City, South Dakota
Municipal
4.5454545455
22
Write Review
Madison GCC: #8
View Tee Times
Madison Golf & Country Club
Madison, South Dakota
Semi-Private
4.5163398693
15
Write Review
The Bluffs
The Bluffs Golf Course
Vermillion, South Dakota
Municipal
4.4285714286
14
Write Review
Elkhorn Ridge GC
Elkhorn Ridge Golf Club
Spearfish, South Dakota
Public
4.4
10
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Rocky Knolls GC: #6
View Tee Times
Rocky Knolls Golf Course
Custer, South Dakota
Public
4.6753989045
89
Write Review
Spring Creek CC
View Tee Times
Spring Creek Country Club
Harrisburg, South Dakota
Public
4.0
3
Write Review
Madison GCC: #8
View Tee Times
Madison Golf & Country Club
Madison, South Dakota
Semi-Private
4.5163398693
15
Write Review

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