Newport Golf Guide
Golf Courses Near Newport
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Morehead City, North CarolinaResort2.229946524134
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Pine Knoll Shores, North CarolinaSemi-Private4.5914392513398
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Morehead City, North CarolinaPrivate5.04
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Cape Carteret, North CarolinaSemi-Private
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Cape Carteret, North CarolinaSemi-Private
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Cape Carteret, North CarolinaSemi-Private
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Swansboro, North CarolinaPublic3.66666666673
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Havelock, North CarolinaMilitary3.01
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Arapahoe, North CarolinaSemi-Private3.898412698436
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Beaufort, North CarolinaSemi-Private4.489433412231
Newport Driving Ranges
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