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Alaska Golf Guide

Alaska By The Numbers

26 courses | 55 reviews

Alaska Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 55 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
10
3-4 Stars
4
2-3 Stars
1
1-2 Stars
0
N/A
11
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.3
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.5
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Alaska Destinations

fairbanks.jpeg
Fairbanks
Courses: 3
Reviews: 16
When you make your way into Fairbanks, staying at the Northern Sky Lodge is an absolute must. It’s the perfect location to go hiking, skiing, and so much more. There’s only seven rooms, (each with their own unique Alaskan theme) so it’s probably a good idea to not procrastinate when it comes to booking a night here. It wouldn’t be called the Northern Sky Lodge if there wasn’t a chance to see the Northern Lights!
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