Cloverdale Golf Guide
Cloverdale Golf Courses
Golf Courses Near Cloverdale
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Greencastle, IndianaPublic4.521008403416
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Brazil, IndianaPublic4.06
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Greencastle, IndianaPublic5.01
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Spencer, IndianaPublic4.01
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Gosport, IndianaPublic3.254
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Brazil, IndianaPublic3.33333333333
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Clayton, IndianaPublic4.3274336283113
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Cory, IndianaPublic0.00
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Martinsville, IndianaSemi-Private4.3706940223239
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Martinsville, IndianaPublic3.916666666712
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