Greencastle Golf Guide
Greencastle Golf Courses
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Greencastle, IndianaPublic5.01
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Greencastle, IndianaPublic4.521008403416
Golf Courses Near Greencastle
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Cloverdale, IndianaPublic0.00
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Brazil, IndianaPublic4.06
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Brazil, IndianaPublic3.33333333333
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Waveland, IndianaPublic3.772727272722
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Danville, IndianaPublic4.1918837134283
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Clayton, IndianaPublic4.3274336283113
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Rockville, IndianaPublic/Municipal4.05
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Jamestown, IndianaPublic4.02
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Plainfield, IndianaSemi-Private2.714285714350
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Spencer, IndianaPublic4.01
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