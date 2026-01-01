Indiana Golf Guide
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Feel free to express your own rhythm in Indianapolis when you make your way to the Rhythm Discovery Center. This place has an assortment of percussion instruments, and you can feel free to play whichever you would like in one of their soundproof booths. They have different programs that you can take part in, and it’s an affordable experience to bring the family to.
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French Lick, Indiana
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5
Carmel, Indiana
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322
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Semi-Private
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Cicero, Indiana
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488
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Angola, Indiana
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French Lick, Indiana
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4.8839285714
33
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DeMotte, Indiana
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214
West Lafayette, Indiana
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Kokomo, Indiana
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Hammond, Indiana
Public
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Hammond, Indiana
Public
4.5679553823
580
Anderson, Indiana
Public
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18
Terre Haute, Indiana
Public
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46
Bedford, Indiana
Public/Municipal
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73
Hobart, Indiana
Public
Hobart, Indiana
Public
Hobart, Indiana
Public
Frankfort, Indiana
Public/Municipal
3.4298245614
24
Greenfield, Indiana
Public
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315
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