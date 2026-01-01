Home / Courses / World / USA

Indiana Golf Guide

Indiana By The Numbers

469 courses | 26630 reviews

Indiana Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 26630 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
212
3-4 Stars
108
2-3 Stars
25
1-2 Stars
15
N/A
69
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Destination

indianapolis.png
Indianapolis
Courses: 108
Reviews: 10896
Feel free to express your own rhythm in Indianapolis when you make your way to the Rhythm Discovery Center. This place has an assortment of percussion instruments, and you can feel free to play whichever you would like in one of their soundproof booths. They have different programs that you can take part in, and it’s an affordable experience to bring the family to.
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Glendarin Hills GC
Glendarin Hills Golf Club
Angola, Indiana
Resort
4.9736842105
59
Write Review
Brickyard Crossing
Brickyard Crossing
Indianapolis, Indiana
Resort/Public
4.9326241135
48
Write Review
Birck Boilermaker Golf Complex
Kampen at Birck Boilermaker Golf Complex
West Lafayette, Indiana
Public
4.9305019305
38
Write Review
Buffer Park GC: practice area & clubhouse
View Tee Times
Buffer Park Golf Course
Indianapolis, Indiana
Public
4.9098039216
55
Write Review
French Lick Pete Dye Course at Dusk
French Lick Resort - The Pete Dye Course
French Lick, Indiana
Resort
4.8888888889
27
Write Review
French Lick Resort - The Donald Ross Course
French Lick Resort - The Donald Ross Course
French Lick, Indiana
Resort
4.8839285714
33
Write Review
Harbor Links at Sagamore Resort: #5
Harbor Links at Sagamore Resort
Liberty, Indiana
Resort
4.876984127
145
Write Review
Sandy Pines GC
View Tee Times
Sandy Pines Golf Club
DeMotte, Indiana
Public
4.8683598439
214
Write Review
Birck Boilermaker Golf Complex
Ackerman-Allen at Birck Boilermaker Golf Complex
West Lafayette, Indiana
Public
4.8571428571
19
Write Review
Chippendale GC: #11
Chippendale Golf Course
Kokomo, Indiana
Public
4.832884097
54
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Lost Marsh GC
View Tee Times
Lost Marsh Golf Course
Hammond, Indiana
Public
4.5679553823
580
Write Review
Lost Marsh GC: Driving range
Lost Marsh Golf Course - Par-3 Course
Hammond, Indiana
Public
4.5679553823
580
Write Review
Edgewood Golf and Event Center
View Tee Times
Edgewood Golf and Event Center
Anderson, Indiana
Public
3.8472222222
18
Write Review
Idle Creek GC
View Tee Times
Idle Creek Golf Course
Terre Haute, Indiana
Public
4.0876585928
46
Write Review
Otis Park GC: #17
View Tee Times
Otis Park Golf Course
Bedford, Indiana
Public/Municipal
4.3221177109
73
Write Review
River Pointe CC
View Tee Times
River Pointe Country Club - Red/White Course
Hobart, Indiana
Public
4.1598673385
184
Write Review
River Pointe CC
View Tee Times
River Pointe Country Club - White/Blue Course
Hobart, Indiana
Public
4.1598673385
184
Write Review
River Pointe CC
View Tee Times
River Pointe Country Club - Red/Blue Course
Hobart, Indiana
Public
4.1598673385
184
Write Review
Frankfort Commons GC
View Tee Times
Frankfort Commons Golf Course
Frankfort, Indiana
Public/Municipal
3.4298245614
24
Write Review
Arrowhead GC: #9
View Tee Times
Arrowhead Golf Course
Greenfield, Indiana
Public
4.4223757776
315
Write Review

Indiana Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me