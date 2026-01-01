Columbia City Golf Guide
Columbia City Golf Courses
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Columbia City, IndianaPublic4.01
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Columbia City, IndianaPublic3.391824526462
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Columbia City, IndianaPublic
Golf Courses Near Columbia City
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Churubusco, IndianaPublic4.01
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Fort Wayne, IndianaPublic4.667397393739
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Fort Wayne, IndianaPrivate
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Huntington, IndianaPublic3.01
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Fort Wayne, IndianaPublic3.933333333326
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Fort Wayne, IndianaPrivate5.01
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Winona Lake, IndianaPublic1.623456790128
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Warsaw, IndianaPublic
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Fort Wayne, IndianaPrivate5.01
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North Manchester, IndianaPublic3.95918367358
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