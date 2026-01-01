Garrett Golf Guide
Garrett Golf Courses
Golf Courses Near Garrett
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Auburn, IndianaPublic4.072463768124
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Kendallville, IndianaPublic4.0948844884203
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Kendallville, IndianaSemi-Private
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Kendallville, IndianaPublic4.06
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Fort Wayne, IndianaSemi-Private4.285714285728
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Fort Wayne, IndianaPrivate
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Fort Wayne, IndianaPublic3.933333333326
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Fort Wayne, IndianaPublic4.015
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Fort Wayne, IndianaPublic/Municipal
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Rome City, IndianaPublic3.258
See Also
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