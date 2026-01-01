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Hamilton Golf Guide

Hamilton Golf Courses

Golf Courses Near Hamilton

Hamilton Golf Resorts

  • Cold Springs GC: #13
    Cold Springs Resort
    Hamilton, Indiana
    The Cold Springs Resort overlooking Hamilton Lake is only a summer retreat open from May through September. It dates back to 1899, entertaining people for generations with dancing and live music and life on the state’s fourth-largest lake, which is known for fishing, boating and sailing. A beach and dock are onsite for guests. Two marinas, a…

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