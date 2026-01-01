Anita Golf Guide
Anita Golf Courses
Golf Courses Near Anita
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Atlantic, IowaSemi-Private4.01
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Atlantic, IowaSemi-Private4.03
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Menlo, IowaSemi-Private4.03
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Greenfield, IowaSemi-Private
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Audubon, IowaSemi-Private
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Griswold, IowaSemi-Private4.02
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Guthrie Center, IowaSemi-Private
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Panora, IowaSemi-Private/Resort
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Panora, IowaSemi-Private/Resort4.307692307739
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Avoca, IowaPublic/Municipal3.03
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