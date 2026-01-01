Exira Golf Guide
Golf Courses Near Exira
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Audubon, IowaSemi-Private
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Anita, IowaSemi-Private3.52
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Atlantic, IowaSemi-Private4.01
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Atlantic, IowaSemi-Private4.03
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Coon Rapids, IowaPublic
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Guthrie Center, IowaSemi-Private
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Harlan, IowaSemi-Private
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Harlan, IowaPublic
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Manning, IowaSemi-Private3.01
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Avoca, IowaPublic/Municipal3.03
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