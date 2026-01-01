Carter Lake Golf Guide
Carter Lake Golf Courses
Golf Courses Near Carter Lake
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Council Bluffs, IowaPublic/Municipal4.189873417779
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Council Bluffs, IowaPublic3.01
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Omaha, NebraskaPublic/Municipal4.725490196114
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Omaha, NebraskaPrivate4.01
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Omaha, NebraskaPublic/Municipal4.53350110150
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Omaha, NebraskaPublic/Municipal4.388409909468
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Omaha, NebraskaPublic/Municipal4.516265172766
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Council Bluffs, IowaSemi-Private3.2507462687335
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Omaha, NebraskaPrivate5.02
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Council Bluffs, IowaPrivate4.210
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