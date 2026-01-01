Manly Golf Guide
Manly Golf Courses
Golf Courses Near Manly
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Mason City, IowaPublic
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Mason City, IowaPublic/Municipal5.01
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Mason City, IowaSemi-Private4.88235294124
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Northwood, IowaSemi-Private
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Nora Springs, IowaSemi-Private
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Clear Lake, IowaSemi-Private
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Clear Lake, IowaPublic
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St. Ansgar, IowaMunicipal
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Lake Mills, IowaSemi-Private4.94117647067
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Osage, IowaSemi-Private4.01
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