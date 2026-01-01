Ottumwa Golf Guide
Ottumwa Golf Courses
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Ottumwa, IowaPublic/Municipal3.01
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Ottumwa, IowaPrivate4.04
Golf Courses Near Ottumwa
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Oskaloosa, IowaSemi-Private3.01
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Oskaloosa, IowaPublic
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Albia, IowaSemi-Private4.66666666673
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Oskaloosa, IowaPublic
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Bloomfield, IowaSemi-Private
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Sigourney, IowaPrivate
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Fairfield, IowaPrivate
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Fairfield, IowaSemi-Private2.01
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Moravia, IowaResort3.694852941241
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New Sharon, IowaSemi-Private
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