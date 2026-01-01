Waverly Golf Guide
Waverly Golf Courses
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Waverly, IowaSemi-Private4.653666594886
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Waverly, IowaMunicipal4.52
Golf Courses Near Waverly
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Denver, IowaSemi-Private
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Clarksville, IowaSemi-Private
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Cedar Falls, IowaPrivate
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Cedar Falls, IowaPublic/Municipal1.83823529416
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Cedar Falls, IowaPublic/Municipal1.83823529416
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Tripoli, IowaSemi-Private
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Waterloo, IowaPublic
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Nashua, IowaPrivate
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Waterloo, IowaSemi-Private
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Waterloo, IowaPublic3.01
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