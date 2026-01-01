Arundel Golf Guide
Arundel Golf Courses
Golf Courses Near Arundel
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Saco, MainePublic3.52
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Saco, MaineSemi-Private4.03
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Kennebunkport, MainePrivate4.85714285717
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Wells, MaineSemi-Private0.00
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Kennebunk, MainePrivate1.02
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Old Orchard Beach, MaineResort/Public4.703703703710
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Biddeford Pool, MainePrivate0.00
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Hollis, MainePublic3.828143021969
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Sanford, MaineSemi-Private3.33333333333
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Wells, MaineSemi-Private4.046153846265
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